Flexibele verlengslang voor stoomreinigers
Met de verlengslang voor de SC 1, kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken en kantjes gemakkelijk worden schoongemaakt.
Met de SC verlengslang kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken en kantjes gemakkelijk worden schoongemaakt. Het ander toebehoren (handsproeier, powersproeier, enz.) kan op elk moment gemakkelijk worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Compatibel met ander toebehoren
- Aansluiting van toebehoren indien nodig, zoals de handsproeier, ronde borsel of powersproeier aan de verlengslang.
Flexibele verlengslang voor een moeiteloze reiniging
- Eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|375 x 51 x 220
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Werkoppervlakken in de keuken
- Afvoerbuizen
- Gootstenen
- Kranen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Badkamer
Reserveonderdelen Flexibele verlengslang voor stoomreinigers
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.