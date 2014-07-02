G 160 hogedrukpistool
Vervangpistool voor alle toestellen waarbij de hogedrukslang met een clipsysteem is bevestigd aan het pistool (zonder Quick Connect)
Kenmerken en voordelen
Vervangpistool voor de Kärcher H&G hogedrukreinigers van de klasses K 2 – K 7.
- Snelle vervanging van het pistool
Bajonetaansluiting
- Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Lage druk voor het gebruik van reinigingsmiddelen
- Eenvoudig aanbrengen van het reinigingsmiddel
- Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Kinderbeveiliging
- Spuitpistool is geblokkeerd
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|422 x 40 x 181