Speciaal ontworpen voor veilig en gemakkelijk gebruik met droogijsreinigingssystemen van Kärcher: het compacte en ergonomische straalpistool met bedieningskabel ligt niet alleen comfortabel in de hand, het heeft ook een trekkervergrendelingssysteem dat onbedoeld starten effectief voorkomt. Ook het activeren van het droogijs met de aan/uit-schakelaar is bijzonder gebruiksvriendelijk en eenvoudig te realiseren. De uitgebreide set bevat verder een snelwisselsysteem voor straalpijpen, straalpijpverlichting en 5 meter robuuste en duurzame straalslang.