HK 12 Hogedrukslangset
12-meter uitbreidingsset voor Kärcher hogedrukreinigers vanaf bouwjaar 1992. Inclusief hogedrukpistool en Quick Connect-adapter. Niet geschikt voor modellen met slanghaspel.
Deze set accessoires bestaat naast een 12 meter lange hogedrukslang uit een ergonomisch hogedrukpistool en een Quick Connect-adapter voor de klassen K 2 tot K 7. De uitbreidingsset is geschikt voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers vanaf bouwjaar 1992 (behalve apparaten met slanghaspel).
Kenmerken en voordelen
Adapter
- Hogedrukslang eenvoudig loshalen van pistool en apparaat.
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Hogedrukslang
- Met Quick Connect-aansluitingen voor snel aanbrengen.
Hogedrukpistool
- Voor ergonomisch werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Max. druk (bar)
|180
|Lengte (m)
|12
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|551 x 250 x 250
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Accessoires
Reserveonderdelen HK 12 Hogedrukslangset
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.