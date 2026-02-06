HK 7,5 Hogedrukslangset
7,5-meter uitbreidingsset voor Kärcher hogedrukreinigers vanaf bouwjaar 1992 (behalve modellen met slanghaspel). Met Quick Connect-adapter voor de klassen K 2 – K 7.
De set accessoires bestaat uit een 7,5-meter hogedrukslang, een ergonomisch hogedrukpistool en een adapter voor de praktische snelverbinding Quick Connect voor de klassen K 2 tot K 7. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers zonder slanghaspel vanaf bouwjaar 1992.
Kenmerken en voordelen
Adapter
- Hogedrukslang eenvoudig loshalen van pistool en apparaat.
- De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Hogedrukslang
- Met Quick Connect-aansluitingen voor snel aanbrengen.
Hogedrukpistool
- Voor ergonomisch werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Max. druk (bar)
|180
|Lengte (m)
|7,5
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|551 x 250 x 60
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Accessoires
Reserveonderdelen HK 7,5 Hogedrukslangset
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.