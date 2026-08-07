Inno foam-set
Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.
Inno foam kit - het innovatieve hogedrukschuimsystemen voor mobiele en stationaire hogedrukreinigers en HDS hogedrukreinigers voor reiniging en desinfectie. Dubbele lans met schuimsproeier en hogedrukstraal voor het afspoelen. Sproeierset moet apart worden besteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2
Compatibele apparaten
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Reserveonderdelen Inno foam-set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.