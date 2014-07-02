Microvezelrol, 300 mm
Dé nieuwigheid: microvezelrol van 300 mm. Verenigt de uitmuntende reinigingskracht van microvezels met de voordelen van de walstechniek. Ideaal voor de reiniging van fijne stenen tegels.
De microvezelrol van 300 mm. Verenigt de uitmuntende reinigingskracht van microvezels met de voordelen van de walstechnologie. Ideaal voor de reiniging van fijne stenen tegels - vooral in combinatie met het reinigingsmiddel RM 743.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Lichtgroen
|Lengte (mm)
|300
|borstel materiaal
|Microvezel
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|330 x 75 x 70