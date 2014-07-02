Nat/droog vloerzuigmond, DN 35, breedte 300 mm
Kunststof vloerzuigmond met rollen, 300 mm breed en nominale breedte DN 35, inclusief borstelstrips en rubberen strips. Voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen.
Voor grondig nat en droog reinigen en voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen: Nat/droog vloerzuigmond met een nominale diameter van DN 35 en een breedte van 300 millimeter voor nat/droog stofzuigers van Kärcher. De vloerzuigmond van robuuste kunststof heeft zijrollen, borstelstrips en rubberen lippen.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Breedte (mm)
|300
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) ( )
|300 x 150 x 80