Voor grondig nat en droog reinigen en voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen: Nat/droog vloerzuigmond met een nominale diameter van DN 35 en een breedte van 300 millimeter voor nat/droog stofzuigers van Kärcher. De vloerzuigmond van robuuste kunststof heeft zijrollen, borstelstrips en rubberen lippen.