Opzetstuk voor gevel- en glasreiniging
Met het gevel- en glasreinigingsopzetstuk worden gevels en glasoppervlakken onder hoge druk optimaal gereinigd. Bijzonder efficiënt in combinatie met de Kärcher telescopische spuitlans.
Gelijkmatige en zeer effectieve reiniging: de vier hogedruksproeiers verwijderen hardnekkig vuil op verschillende oppervlakken. Afhankelijk van de toepassing kan het verwisselbare frame eenvoudig en snel worden verwisseld. Het frame met borstelharen voor het reinigen van gevels en wanden beschermt de gebruiker tegen spatwater en kan ook voorzichtig over het oppervlak worden bewogen. Voor het reinigen van glazen oppervlakken, zoals serres, is het frame met microvezelpad, dat met klittenband wordt bevestigd, perfect. De schuurvezels ondersteunen de verwijdering van vuil en garanderen een zachte reiniging van de oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Verwisselbaar frameEenvoudig wisselen zonder gereedschap voor toepassing op harde of gevoelige (glas) oppervlakken.
Vier hogedruksproeiersEffectieve verwijdering van hardnekkig vuil en hoge oppervlakteprestatie.
Scharnier tussen kap en frameDe bevestiging is aangepast aan de ondergrond waardoor altijd een goed contactoppervlak mogelijk is.
Afneembare, wasbare microvezelpad
- De microvezelpad kan gewassen worden op 60 ° C.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|70% polyester; 30% polyamide
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|194 x 338 x 160
Toepassingen
- Gevel
- Veranda of serres
- Voorruiten
Reserveonderdelen Opzetstuk voor gevel- en glasreiniging
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.