Pijp reinigingsmondstuk
Buisreinigingsmondstuk voor het reinigen van buizen, afvoeren en regenpijpen en voor het effectief verwijderen van verstoppingen. Met R1/8” aansluiting voor montage op de buisreinigingsslang.
Buisreinigingsmondstuk voor milieuvriendelijke reiniging van buizen, afvoeren en regenpijpen. Maakt verstoppingen los en verwijdert ze bijzonder effectief. De 4 naar achteren gerichte spuitopeningen zorgen voor een krachtige stuwkracht en trekken de slang door de buis. Dankzij de geoptimaliseerde vorm van het mondstuk wordt het zonder randen aangesloten op de hogedrukslang. Dit minimaliseert het risico dat de spuitmond vast komt te zitten in de buis. Geschikt voor montage op de PC 20, PC 15 en PC 7.5 leidingreinigingsets en voor gebruik met alle Kärcher hogedrukreinigers in de klassen K 2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
4 achterwaartse hogedruksproeiersSlang wordt automatisch vooruitgeduwd in de leiding door de waterdruk.
Geoptimaliseerde spuitmondvormRandloze overgang naar de slang minimaliseert het risico dat het mondstuk vast komt te zitten in de leiding.
Krachtige reiniging met hoge drukKrachtig en snel ontstoppen van verstoppingen.
Gemaakt van duurzaam messing
- Lange levensduur
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|18 x 14 x 14
Toepassingen
- Pijpen
- Binnenpijpen
- Afvoerbuizen