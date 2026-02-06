Buisreinigingsmondstuk voor milieuvriendelijke reiniging van buizen, afvoeren en regenpijpen. Maakt verstoppingen los en verwijdert ze bijzonder effectief. De 4 naar achteren gerichte spuitopeningen zorgen voor een krachtige stuwkracht en trekken de slang door de buis. Dankzij de geoptimaliseerde vorm van het mondstuk wordt het zonder randen aangesloten op de hogedrukslang. Dit minimaliseert het risico dat de spuitmond vast komt te zitten in de buis. Geschikt voor montage op de PC 20, PC 15 en PC 7.5 leidingreinigingsets en voor gebruik met alle Kärcher hogedrukreinigers in de klassen K 2 tot K 7.