PC 7.5

Rioolreinigingsset met 7,5 m slang voor het reinigen van buizen, afvoeren en regenpijpen en voor het verwijderen van verstoppingen. Met praktisch wisselsysteem en twee sproeiers inbegrepen.

De praktische en veelzijdige pijpreinigingsset voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en voor het effectief oplossen van verstoppingen. De set bevat twee verschillende sproeiers, die dankzij de schroefverbinding snel kunnen worden verwisseld. De straalsproeier heeft een krachtige voorwaartse stuwkracht met vier hogedrukstralen die naar achteren wijzen - ideaal voor regenpijpen en voor het verwijderen van verstoppingen van vaste stoffen. De roterende sproeier wordt gebruikt voor preventieve onderhoudsreiniging. Het 360° reinigingssysteem verwijdert effectief afzettingen van binnenuit de pijpwanden. Dit voorkomt in de eerste plaats dat er verstoppingen ontstaan. De vorm van de sproeiers is geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat er geen ribbels ontstaan ​​op het punt waar ze op de hogedrukslang worden aangesloten. Dit minimaliseert het risico dat de sproeier in de pijp blijft haken. De 7,5 meter lange, flexibele, hoogwaardige slang is versterkt met textielvlechtwerk - voor eenvoudige bediening in schuine pijpsystemen. De slang is voorzien van knikbescherming en messing aansluitingen voor een lange levensduur. Geschikt voor gebruik in huis en buitenshuis in combinatie met alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
PC 7.5: Praktisch verwisselbaar systeem met 2 verschillende spuitmonden
Sproeiers zijn eenvoudig te verwisselen. Jetmondstuk met krachtige toevoer, ideaal voor het reinigen van regenpijpen en het verwijderen van verstoppingen. Roterende spuitmond met 360° reinigingseffect - voor een krachtige onderhoudsreiniging van de binnenkant van leidingen om verstoppingen te voorkomen.
PC 7.5: Krachtige reiniging met hoge druk
Effectief en snel losmaken van verstoppingen in leidingen. Milieuvriendelijk gebruik zonder chemicaliën. Slang wordt automatisch vooruitgeduwd in de leiding door de waterdruk.
PC 7.5: Flexibele slang met textielvlechtwerk
Gemakkelijk te gebruiken in schuine leidingsystemen. Handig opbergen.
Geoptimaliseerde spuitmondvorm
  • Randloze overgang naar de slang minimaliseert het risico dat het mondstuk vast komt te zitten in de leiding.
  • Compact ontwerp voor maximale bewegingsvrijheid.
Aansluitingen en mondstukken van duurzaam messing en roestvrij staal
  • Lange levensduur
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 245 x 245 x 55

Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Toepassingen
  • Pijpen
  • Binnenpijpen
  • Afvoerbuizen
Reserveonderdelen PC 7.5 

