De praktische en veelzijdige pijpreinigingsset voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en voor het effectief verhelpen van verstoppingen. De leveringsomvang omvat twee verschillende sproeiers, die dankzij de schroefverbinding snel kunnen worden verwisseld. De straalsproeier heeft een krachtige voorwaartse stuwkracht met vier naar achteren gerichte hogedrukstralen – ideaal voor regenpijpen en voor het verwijderen van verstoppingen van vaste stoffen. De roterende sproeier wordt gebruikt voor preventieve onderhoudsreiniging. Het 360° reinigingssysteem verwijdert effectief afzettingen van binnenuit de leidingwanden. Dit voorkomt in de eerste plaats dat er verstoppingen ontstaan. De vorm van de sproeiers is geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat er geen ribbels ontstaan ​​op de plaats waar ze op de hogedrukslang worden aangesloten. Dit minimaliseert het risico dat de sproeier in de leiding blijft haken. De 15 meter lange, flexibele kwaliteitsslang is versterkt met textielvlechtwerk – voor eenvoudige bediening in schuine leidingsystemen. De slang is voorzien van knikbeveiliging en messing aansluitingen voor een lange levensduur. Geschikt voor gebruik in huis en buitenshuis in combinatie met alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7.