Roterende wasborstel voor apparaten > 1000 l/u, borstelharen van natuurlijk haar
Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 × 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|1000 - 1300
|Materiaal
|natuurlijk haar
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
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Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Roterende wasborstel voor apparaten > 1000 l/u, borstelharen van natuurlijk haar
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