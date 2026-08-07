Roterende wasborstel voor apparaten > 1000 l/u, nylon borstelharen

Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 × 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).

Kenmerken en voordelen
Roterende door water aangedreven wasborstel
  • Geen extra motor vereist voor aandrijving van borstels.
  • Compacte en lichte constructie.
Nylon borstelharen
  • Oppervlakken worden behoedzaam gereinigd.
Grote mechanische reinigingskracht door rotatie
  • Voortreffelijke reinigingsprestatie.
  • Werkt sneller dan standaard wasborstels.
Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 1000 - 1300
Materiaal Nylon
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (kg) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 300 x 200 x 100
Reserveonderdelen Roterende wasborstel voor apparaten > 1000 l/u, nylon borstelharen 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.