De KFI 657 vliesfilterzakken zijn speciaal ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden SE 5 en SE 6 Signature Line en de SE 5.100 en SE 6.100 waszuigers. De zakken zijn extreem scheurvast en overtuigen tijdens het gebruik door hun hoge zuigkracht en stoffiltratie. Ze zijn ontworpen voor intensief gebruik, bijvoorbeeld voor het opzuigen van grof en vochtig vuil. Er worden in totaal 4 zakken meegeleverd.