SE Vliesfilterzak KFI 657
Extreem scheurbestendige vliesfilterzak, ideaal voor het opzuigen van droog, fijn en grof vuil. Geschikt voor Kärcher Home & Garden wasstofzuigers.
De KFI 657 vliesfilterzakken zijn speciaal ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden SE 5 en SE 6 Signature Line en de SE 5.100 en SE 6.100 waszuigers. De zakken zijn extreem scheurvast en overtuigen tijdens het gebruik door hun hoge zuigkracht en stoffiltratie. Ze zijn ontworpen voor intensief gebruik, bijvoorbeeld voor het opzuigen van grof en vochtig vuil. Er worden in totaal 4 zakken meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor Kärcher SE 5 en SE 6 Signature Line en SE 5.100 en SE 6.100 steelstofzuigers.
Drielaags vliesmateriaal
- Voor hoge zuigkracht en hoge stoffiltratie tijdens gebruik.
Extreem scheurvast, ideaal voor zwaar gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|4
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|425 x 530 x 12
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.