Set van 2 microvezelrollen grijs
2-delige microvezelrollerset voor zachte reiniging en verzorging van alle harde vloeren. Pluisvrij, absorberend en slijtvast. Geschikt voor de wasmachine tot 60 ° C. Let op: het model FC 7 werkt op 4 rollers, daarvoor is dus 2x deze set nodig.
Reinheid in een dubbele verpakking: de 2-delige microvezelrollenset voor de Kärcher Floor Cleaners EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 en FC 7 Cordless maakt een zachte vochtige reiniging en onderhoud van alle harde vloeren mogelijk - inclusief parket . De hoogwaardige microvezelrollers zijn pluisvrij, sterk absorberend en extreem slijtvast. Daarnaast zijn de rollen geschikt voor machinewas tot 60 °C. De rollen zijn er in twee kleuren: geel en grijs. Door het kleurverschil kunnen ze voor verschillende taken worden gebruikt - bijvoorbeeld een roller in de badkamer en een in de keuken.
Kenmerken en voordelen
100% hoogwaardige microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Twee verschillende kleuren (geel en grijs)
- Hygiënisch, voor gebruik in verschillende toepassingsgebieden (badkamer, keuken, enzovoort).
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|300 x 60 x 60
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Gelakt parket