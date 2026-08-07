Reinheid in een dubbele verpakking: de 2-delige microvezelrollenset voor de Kärcher Floor Cleaners EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 en FC 7 Cordless maakt een zachte vochtige reiniging en onderhoud van alle harde vloeren mogelijk - inclusief parket . De hoogwaardige microvezelrollers zijn pluisvrij, sterk absorberend en extreem slijtvast. Daarnaast zijn de rollen geschikt voor machinewas tot 60 °C. De rollen zijn er in twee kleuren: geel en grijs. Door het kleurverschil kunnen ze voor verschillende taken worden gebruikt - bijvoorbeeld een roller in de badkamer en een in de keuken.