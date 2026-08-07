Teflonzool voor strijkijzer met lichtlopende zool I 6006
Anti-kleef strijkzool voor het stoomstrijkijzer I 6006 met lichtlopende zool uit roestvrij staal. Geschikt voor het strijken van kwetsbare stoffen zoals zijde, linnen, zwarte kleding of T-shirts met opdruk, kant enz.
Het BE 6006 stoomstrijkijzer met lichtlopende, roestvrij stalen, niet-klevende zool is zacht voor uw kleren. De Teflon zool is ideaal voor het strijken van delicate stoffen, bv. zijde, linnen, zwarte kleren, kanten ondergoed of T-shirts met prints en biedt een perfecte bescherming. Laat geen blinkende strijksporen na.
Kenmerken en voordelen
Stoomgaatjes in de strijkzool
- Optimale stoomverdeling
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zilver
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|285 x 135 x 19