Teflonzool voor strijkijzer met lichtlopende zool I 6006

Anti-kleef strijkzool voor het stoomstrijkijzer I 6006 met lichtlopende zool uit roestvrij staal. Geschikt voor het strijken van kwetsbare stoffen zoals zijde, linnen, zwarte kleding of T-shirts met opdruk, kant enz.

Het BE 6006 stoomstrijkijzer met lichtlopende, roestvrij stalen, niet-klevende zool is zacht voor uw kleren. De Teflon zool is ideaal voor het strijken van delicate stoffen, bv. zijde, linnen, zwarte kleren, kanten ondergoed of T-shirts met prints en biedt een perfecte bescherming. Laat geen blinkende strijksporen na.

Kenmerken en voordelen
Stoomgaatjes in de strijkzool
  • Optimale stoomverdeling
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zilver
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 285 x 135 x 19