Het BE 6006 stoomstrijkijzer met lichtlopende, roestvrij stalen, niet-klevende zool is zacht voor uw kleren. De Teflon zool is ideaal voor het strijken van delicate stoffen, bv. zijde, linnen, zwarte kleren, kanten ondergoed of T-shirts met prints en biedt een perfecte bescherming. Laat geen blinkende strijksporen na.