Universele grote EasyFix vloerreinigingsdoekenset
Twee hoogwaardige universele grote vloerreinigingsdoeken voor de SC 1 Upright. Perfecte schoonmaakresultaten en doekwissels zonder contact met vuil: eenvoudig te bevestigen en te verwijderen dankzij het klittenbandsysteem.
De set van 2 sterk absorberende en slijtvaste universele grote EasyFix vloerreinigingsdoeken past perfect bij de SC 1 Upright. Het textielweefsel met een speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlaatbaarheid zorgt voor uitstekende en hygiënisch schone reinigingsresultaten in hoeken en randen. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de vloerreinigingsdoeken eenvoudig en snel aan het EasyFix-vloermondstuk van de SC 1 Upright worden bevestigd: eenvoudig aandrukken en klaar. Tijdens het werk blijft het doek stevig op zijn plaats en kan niet wegglijden. Na het reinigen kan de gebruikte doek zonder enig contact met vuil worden verwijderd: hiervoor stap je op het voetlipje op de doek en trek je het vloermondstuk omhoog en er vanaf.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige fijnste vezelsDe speciale lusstructuur van het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken. Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Handige klittenbandbevestigingVloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken. De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoekDoek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog. Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kun je in een veld op het voetentabblad noteren.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 140 x 10
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Harde vloeren
- Wandtegels