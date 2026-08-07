Variabele hoek sproeier, 050
Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.
Kärcher variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Mondstukgrootte ( )
|50
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
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Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Variabele hoek sproeier, 050
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.