Vliesfilterzak KFI 117
Ontworpen voor de snoerloze nat-/droogstofzuiger WD 1 Compact Battery: de 3-laags vliesfilterzak voor langdurige zuigkracht en hoge stofopname.
Voor een sterke prestatie: de speciaal voor de accu nat-/droogzuiger WD 1 Compact Battery ontwikkelde 3-laagse vliesfilterzakken zijn extreem scheurvast en overtuigen door een hoge stofopname en optimale zuigkracht. Ook ideaal voor intensief gebruik, bijvoorbeeld bij het opzuigen van vochtig vuil. De verpakking bevat 4 zakken.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher draadloze nat/droog stofzuiger WD 1 Compact Battery
Scheurbestendig vliesmateriaal dat bijzonder geschikt is voor veeleisende toepassingen
Drielaags vliesmateriaal voor uitstekende stofopname en optimale zuigkracht
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|550 x 100 x 120
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.
- Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil