Voor een sterke prestatie: de speciaal voor de accu nat-/droogzuiger WD 1 Compact Battery ontwikkelde 3-laagse vliesfilterzakken zijn extreem scheurvast en overtuigen door een hoge stofopname en optimale zuigkracht. Ook ideaal voor intensief gebruik, bijvoorbeeld bij het opzuigen van vochtig vuil. De verpakking bevat 4 zakken.