Vliesfilterzak KFI 117

Ontworpen voor de snoerloze nat-/droogstofzuiger WD 1 Compact Battery: de 3-laags vliesfilterzak voor langdurige zuigkracht en hoge stofopname.

Voor een sterke prestatie: de speciaal voor de accu nat-/droogzuiger WD 1 Compact Battery ontwikkelde 3-laagse vliesfilterzakken zijn extreem scheurvast en overtuigen door een hoge stofopname en optimale zuigkracht. Ook ideaal voor intensief gebruik, bijvoorbeeld bij het opzuigen van vochtig vuil. De verpakking bevat 4 zakken.

Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher draadloze nat/droog stofzuiger WD 1 Compact Battery
Scheurbestendig vliesmateriaal dat bijzonder geschikt is voor veeleisende toepassingen
Drielaags vliesmateriaal voor uitstekende stofopname en optimale zuigkracht
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 550 x 100 x 120
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
  • Opzuigen van droog vuil.
  • Verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil