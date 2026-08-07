WV microvezel-wisovertrekken Indoor

Microvezel overtrek indoor met klittenband om met de sproeifles van de WV alle gladde oppervlakken absoluut schoon te maken.

De microvezel overtrek kan met klittenband heel eenvoudig op de sproeifles worden bevestigd en er weer vanaf worden gehaald.

Kenmerken en voordelen
Microvezel dweil voor binnen
  • Voor streepvrij schone ramen.
Bevestiging met klittenband
  • De microvezel overtrek kan met klittenband heel eenvoudig op de sproeifles worden bevestigd en er weer vanaf worden gehaald
Geschikt voor set sproeiflessen Extra (2.633-129.0) voor de Window Vac
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Vezelsamenstelling textiel 80% polyester; 15% polyamide
Kleur Wit
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 70 x 275 x 30
Toepassingen
  • ramen en glasoppervlakken
  • Tegels
  • Spiegels