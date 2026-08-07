WV microvezel-wisovertrekken Indoor
Microvezel overtrek indoor met klittenband om met de sproeifles van de WV alle gladde oppervlakken absoluut schoon te maken.
De microvezel overtrek kan met klittenband heel eenvoudig op de sproeifles worden bevestigd en er weer vanaf worden gehaald.
Kenmerken en voordelen
Microvezel dweil voor binnen
- Voor streepvrij schone ramen.
Bevestiging met klittenband
- De microvezel overtrek kan met klittenband heel eenvoudig op de sproeifles worden bevestigd en er weer vanaf worden gehaald
Geschikt voor set sproeiflessen Extra (2.633-129.0) voor de Window Vac
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Vezelsamenstelling textiel
|80% polyester; 15% polyamide
|Kleur
|Wit
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Compatibele apparaten
Actuele producten
- WV 2 Plus N
- WV 2 Plus N D500
- WV 2 Plus NP
- WV 2 Universal Care
- WV 2 Universal Care+
- WV 2 Universal Extra+ Black
- WV 2 Universal Home
- WV 2 Universal Multi
- WV 2 Universal Precision
- WV 2 Universal Precision+ Black
- WV 3 Comfort Care
- WV 3 Comfort Extended
- WV 3 Comfort Precision
- WV 3 Comfort Precision Black
- WV 3 Comfort Precision+ Black
- WV 4-4 Plus Battery Set
- WV 4-4 plus
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- ramen en glasoppervlakken
- Tegels
- Spiegels