Kraanstuk zonder draad
De kraanaansluiting is ideaal voor waterkranen zonder schroefdraad met een buitendiameter tussen 15 en 20 mm. Compatibel met alle clicksystemen.
De robuuste kraanaansluiting zonder schroefdraad is bestemd voor het bevestigen van slangen met koppeling aan een waterkraan zonder schroefdraad. Het reductiestuk dekt buitendiameters tussen 15 en 20 mm elegant af. Voor montage is geen gereedschap vereist. U hoeft alleen maar de vleugelschroeven aan de roestvrijstalen slangklem aan te draaien. Compatibel met alle kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
Voor kranen zonder draad
- Voor universeel gebruik.
Reductiestuk
- Praktische aansluiting aan kranen met een buitendiameter tussen 15 en 20 mm.
Roestvrijstalen vleugelschroef
- Eenvoudige installatie zonder gereedschap.
Clicksysteem
- Compatibel met alle standaard clicksystemen.
Specificaties
Technische gegevens
|Buitendiameter (mm)
|15 / 20
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|62 x 58 x 50
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.