De robuuste kraanaansluiting zonder schroefdraad is bestemd voor het bevestigen van slangen met koppeling aan een waterkraan zonder schroefdraad. Het reductiestuk dekt buitendiameters tussen 15 en 20 mm elegant af. Voor montage is geen gereedschap vereist. U hoeft alleen maar de vleugelschroeven aan de roestvrijstalen slangklem aan te draaien. Compatibel met alle kliksystemen.