HBX 2.10 Compact
Compacte slangenbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen en kampeervakanties. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.
De slangenbox HBX 2.10 is de ideale oplossing voor het bewateren van planten op balkons, dakterrassen en in kleine tuinen of voor gebruik onderweg op kampeertrips. De box wordt gebruiksklaar geleverd, met alle benodigde accessoires voor buitengebruik inbegrepen in de leveringsomvang. De slang kan snel en moeiteloos worden opgerold met de inklapbare slinger. En met het betrouwbare anti-druppelsysteem met twee Aqua Stop-aansluitingen is het loskoppelen eenvoudig en spatvrij. Dit, gecombineerd met het intelligente opbergconcept voor accessoires en slangontgrendelingen, zorgt ervoor dat watervlekken op tapijten of parketvloeren tot het verleden behoren. Door de compacte afmetingen kan de box in de kleinste ruimtes binnenshuis worden opgeborgen, bijvoorbeeld in de kast onder de gootsteen in de keuken. Als alternatief kan de box aan de muur worden gemonteerd. De slangenbox is ook geschikt als toevoerslang voor de K 2–K 4 hogedrukreinigers van Kärcher. Na registratie ontvang je bovendien gratis 5 jaar garantie!
Kenmerken en voordelen
Compacte slangenboxRuimtebesparende opslag b.v. B. in het kastje onder de gootsteen.
Opklapbare hendelBetrouwbaar oprollen van de slang en ruimtebesparend opbergen.
Direct klaar voor gebruikAlle benodigde accessoires voor gebruik buitenshuis (spuit, koppelingen, buitenkraanaansluiting) zijn bij de levering inbegrepen.
Intelligent opbergsysteem voor accessoires en slanguiteinden
- Voorkomen van watervlekken op tapijt of parket.
- Ruimtebesparend en veilig opbergen van alle accessoires in de box.
Twee slangkoppelingen met Aqua Stop
- Gemakkelijk los te koppelen zonder opspattend water.
Optionele wandmontage
- Voorbereide ophangpunten aan de achterkant van de behuizing voor wandmontage.
lichtgewicht
- Moeiteloos en rugvriendelijk transport.
Meerdere mogelijkheden voor het positioneren van de toevoerslang
- Voorkomt knikken in de slang voor een constante waterstroom en lange levensduur.
Stevige en veilige standaard
- Gemakkelijk afwikkelen, ook bij mobiel gebruik.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|10
|Slangcapaciteit (m)
|10 (5/16")
|Aansluitslang (m)
|2 (5/16")
|Barstdruk (bar)
|24
|Schroefafstand voor wandmontage (mm)
|80
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|2,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|225 x 360 x 387
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Verpakkingsinhoud
- Slangkoppeling met Aqua Stop: 2 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
- Spuitpistool: 1 Stuk(s)
- Slang 5/16”: 10 m
- Aansluitslang 5/16”: 2 m
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
- Schroeven en pluggen voor wandmontage
Videos
