Slangset met slanghouder - ideaal als aanvoerslang voor een hogedrukreiniger. De slangset bestaat uit een slanghouder, 15 m PrimoFlex®-slang (1/2"), een sproeier, een G1/1-kraanaansluiting met G3/4-reductiestuk, een universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop. De tuinslangen van de Kärcher bewateringssystemen zijn uiterst flexibel, robuust en knikvast. De voordelen zijn duidelijk: lange levensduur en eenvoudige hantering voor eersteklas tuinverzorging. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.