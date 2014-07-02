Slangset Basic 1/2" 15 m + wandhouder

Slangset met slanghouder. Inclusief 15 m PrimoFlex® slang 1/2", spuitstuk, G1 kraanstuk met G3/4 reductiestuk, universele slangkoppeling en universele slangkoppeling met Aqua Stop.

Slangset met slanghouder - ideaal als aanvoerslang voor een hogedrukreiniger. De slangset bestaat uit een slanghouder, 15 m PrimoFlex®-slang (1/2"), een sproeier, een G1/1-kraanaansluiting met G3/4-reductiestuk, een universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop. De tuinslangen van de Kärcher bewateringssystemen zijn uiterst flexibel, robuust en knikvast. De voordelen zijn duidelijk: lange levensduur en eenvoudige hantering voor eersteklas tuinverzorging. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.

Kenmerken en voordelen
15 m 1/2" PrimoFlex® hose
Set is ideaal om als aanvoerslang te gebruiken voor een hogedrukreiniger
Clicksysteem
  • Geschikt voor alle mogelijke merken.
Haak voor de slang
  • Voor een praktische opberging
Spuitstuk met instelbare lans
  • Het sproeipatroon kan van hard naar zacht worden aangepast
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″
Slanglengte (m) 15
Aansluitdraad G1
Kleur Geel
Gewicht (kg) 2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 260 x 260 x 110

Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.

Uitvoering

  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
Slangset Basic 1/2" 15 m + wandhouder
Slangset Basic 1/2" 15 m + wandhouder
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Potplanten
  • Sierplanten
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.