Basic regelbaar spuitstuk
Geef eenvoudig de juiste hoeveelheid water. Met het spuitpistool met regelbare waterdoorvoer die kan worden bediend met één hand en twee instelbare sproeipatronen.
De sproeier is voorzien van een schakelaar waarmee u met uw duim eenvoudig het watervolume kunt regelen. Daarnaast kunt u op de tuinsproeier traploos 2 sproeipatronen instellen: punt- en kegelstraal. Zo kunt u niet alleen bloemen- en plantenperken eenvoudig water geven, maar ook terrassen en tuinmeubelen bevrijden van grof vuil. Hiermee is de regelbare sproeier uitstekend geschikt voor zowel sproeien als lichte reinigingstaken. Als u het pistool niet gebruikt, kunt u de waterstroom met de schakelaar onderbreken. Sproeiers van Kärcher zijn bovendien compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen dus eenvoudig worden aangesloten op uw tuinslang.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreep
- Regeling van waterdoorvoer op de handgreep met één hand.
Sproeipatroon continu instelbaar tussen harde straal en kegelstraal
- Ideaal voor bewateren (kegelstraal) en reinigen (puntstraal).
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|210 x 42 x 79
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Watervolume kan ingesteld worden
- Zelfleeg-functie
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Lichte vervuiling
Accessoires
Reserveonderdelen Basic regelbaar spuitstuk
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.