Plus multifunctioneel spuitpistool
Vier sproeipatronen, draaibare comfortabele hendel en membraantechnologie voor gebruik zonder druppelen: het multifunctionele spuitpistool Plus is perfect voor veeleisende bewateringstaken.
Planten met verschillende waterbehoefte kunt u met het multifunctionele spuitpistool heel eenvoudig water geven. De nieuwe, door Kärcher ontwikkelde membraantechnologie staat elke keer weer garant voor druppelvrij gebruik - ook als u overgaat naar een ander sproeibeeld. Zo nodig kunt u de membraan op de doucheschijf verwijderen en reinigen om altijd een optimaal sproeiresultaat te realiseren. De draaibare greep waarmee de vergrendelbare activeringshendel naar voor en achter kan worden gericht, biedt individueel gebruiksgemak. Daarnaast beschikt het model over 4 sproeipatronen: douche, punt- en vlakstraal en fijne sproeinevel. De sproeinevel is perfect voor behoedzaam water geven aan gevoelige planten, terwijl de douche ideaal is voor het sproeien van planten- en bloemperken. Voor kleinere reinigingswerkzaamheden in de tuin kunnen we de puntstraal aanbevelen. En het watervolume kan met één hand op de handgreep aan de situatie worden aangepast. Sproeiers van Kärcher zijn bovendien compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen dus eenvoudig worden aangesloten op uw tuinslang.
Kenmerken en voordelen
Speciale membraantechnologie
- Druppelvrij sproeien, ook bij overgang naar ander sproeibeeld en afsluiten van watertoevoer.
Draaibare handgreep
- Individueel bedienbaar met handgreep naar voor of achter.
Ergonomische handgreep
- Regeling van waterdoorvoer op de handgreep met één hand.
Eenvoudig vergrendelen met één vinger
- Voor eenvoudig en permanent besproeien.
Vier selecteerbare sproeipatronen met vergrendelfunctie: douche, vlakke straal, perlstraal en fijne nevel
- Het juiste sproeipatroon voor iedere toepassing.
Zachte kunststoffen onderdelen
- Voor antislip, meer comfort en betere bescherming tegen beschadiging.
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verwijderbare doucheschijf
- Voor reiniging van de membraan van verstopte sproeiers.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|240 x 70 x 127
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 4
- Draaibare handgreep
- Vergrendeling op greep
- Watervolume kan ingesteld worden
- Zelfleeg-functie
- Zachte kunststoffen onderdelen
- Sproeipatroon: Nevel
- Sproeipatroon: Horizontale vlakke straal
- Sproeipatroon: Puntstraal
- Sproeipatroon: Douche
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Lichte vervuiling
- Reinigen van bladeren
- Gevoelige planten (bijv. zaailingen)
- Hagen, struiken
- Potplanten
Accessoires
Reserveonderdelen Plus multifunctioneel spuitpistool
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.