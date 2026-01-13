Plus spuitpistool
Comfortabel bewateren: Het spuitpistool Plus kan individueel worden ingesteld dankzij de draaibare handgreep. Ideaal voor eenvoudige bewateringstaken.
Zo veel comfort biedt alleen Kärcher: met de draaibare greep waarmee de vergrendelbare activeringshendel naar voor en achter kan worden gericht, kunt u het spuitpistool aan uw wensen aanpassen. Het is gemaakt van aangenaam zachte kunststoffen elementen die ook extra bescherming bieden. Met de regelklep op de handgreep kan het watervolume met één hand aan de situatie worden aangepast. Het spuitpistool Plus heeft 2 sproeipatronen: punt- en kegelstraal. Deze stralen zijn afhankelijk van de behoefte traploos instelbaar, bijvoorbeeld voor het besproeien van bloemen- en plantenperken of voor het verwijderen van grof vuil op terrassen en tuinmeubelen. De universele koppelingen zijn bovendien geschikt voor alle veelgebruikte diameters van tuinslangen. Sproeiers van Kärcher zijn compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen dus eenvoudig worden aangesloten op uw tuinslang.
Kenmerken en voordelen
Draaibare handgreep
- Individueel bedienbaar met handgreep naar voor of achter.
Ergonomische handgreep
- Regeling van waterdoorvoer op de handgreep met één hand.
Eenvoudig vergrendelen met één vinger
- Voor eenvoudig en permanent besproeien.
Sproeipatroon continu instelbaar tussen harde straal en kegelstraal
- Ideaal voor bewateren (kegelstraal) en reinigen (puntstraal).
Zachte kunststoffen onderdelen
- Voor antislip, meer comfort en betere bescherming tegen beschadiging.
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|210 x 42 x 105
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Draaibare handgreep
- Vergrendeling op greep
- Watervolume kan ingesteld worden
- Zelfleeg-functie
- Zachte kunststoffen onderdelen
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Lichte vervuiling
Accessoires
Reserveonderdelen Plus spuitpistool
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.