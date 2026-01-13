Premium metalen spuitpistool
Zeer robuust metalen spuitpistool dat comfortabel in de hand ligt. Duurzaam gemaakt voor langdurig gebruik.
Hoogwaardig materiaal voor de hoogste eisen. Het metalen spuitpistool Premium ligt niet alleen goed in de hand, maar is door het gebruik van metaal ook extreem robuust met een lange levensduur. De draaibare greep waarmee de vergrendelbare activeringshendel naar voor en achter kan worden gericht, biedt het gebruiksgemak dat u van Kärcher bent gewend. Het watervolume kan met de regelklep op de handgreep met één hand aan de situatie worden aangepast. Bovendien heeft het metalen spuitpistool Premium 2 sproeipatronen: punt- en kegelstraal. Deze kunt u naar behoefte traploos instellen. Bijvoorbeeld voor het besproeien van bloembedden en planten of voor het verwijderen van grof vuil van terrassen of tuinmeubelen. De koppelingen zijn bovendien geschikt voor alle veelgebruikte diameters van tuinslangen. Sproeiers en koppelingen van Kärcher zijn compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen dus eenvoudig worden aangesloten op uw tuinslang.
Kenmerken en voordelen
Draaibare handgreep
- Individueel bedienbaar met handgreep naar voor of achter.
Ergonomische handgreep
- Regeling van waterdoorvoer op de handgreep met één hand.
Eenvoudig vergrendelen met één vinger
- Voor eenvoudig en permanent besproeien.
Sproeipatroon continu instelbaar tussen harde straal en kegelstraal
- Ideaal voor bewateren (kegelstraal) en reinigen (puntstraal).
Zachte kunststoffen onderdelen
- Voor antislip, meer comfort en betere bescherming tegen beschadiging.
Hoogwaardige metalen elementen
- Voor extra robuustheid en een lange levensduur.
- Ligt bijzonder goed in de hand voor comfortabele bewatering.
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|225 x 42 x 105
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Draaibare handgreep
- Vergrendeling op greep
- Watervolume kan ingesteld worden
- Zelfleeg-functie
- Zachte kunststoffen onderdelen
- Metaal
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Lichte vervuiling
Accessoires
Reserveonderdelen Premium metalen spuitpistool
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.