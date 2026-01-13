SET Basic spuitstuk + koppelingen
De ideale set uit de instapklasse met spuitstuk, kraanaansluiting en twee koppelingen (waarvan één met Aqua Stop). Direct klaar voor eenvoudige bewatering van de tuin.
De perfect op elkaar afgestemde sproeiset voor jouw tuin. De spuit is ideaal voor eenvoudige bewateringstaken. Dankzij het traploos instelbare straalpatroon kan de waterafgifte naar wens tussen kegel en puntstraal worden geregeld. Dit kan worden gebruikt om bloemen en planten water te geven, maar ook om grof vuil rondom de tuin te verwijderen. Als de spuit niet wordt gebruikt, kan de waterstroom eenvoudig worden uitgeschakeld bij de sproeikop. De set bevat ook een G3/4" kraanaansluiting met G1/2" verloopstuk en 2 robuuste slangkoppelingen - waarvan één met Aqua Stop. Dit voorkomt dat er water aan het uiteinde van de tuinslang stroomt, zelfs als de waterkraan is opengedraaid, bijvoorbeeld wanneer de sproeier is verwijderd. Trouwens: Sproeiers en koppelingen van Kärcher zijn te gebruiken met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen daarom eenvoudig op je tuinslang worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Klein en compact
- Eenvoudig in gebruik.
Aqua Stop
- Voor het veilig afkoppelen van toebehoren van de slang zonder spatten
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Sproeipatroon continu instelbaar tussen harde straal en kegelstraal
- Ideaal voor bewateren (kegelstraal) en reinigen (puntstraal).
Slangkoppelingen (1/2", 5/8")
- Past op alle gangbare tuinslangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|131 x 36 x 36
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Zelfleeg-functie
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Videos
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Lichte vervuiling
Reserveonderdelen SET Basic spuitstuk + koppelingen
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.