Chemicaliën

De keuze voor het juiste reinigingsmiddel speelt bij veel schoonmaakwerkzaamheden een cruciale rol. Vaak kan het vuil alleen worden verwijderd met een reinigingsmiddel, omdat de 3 andere factoren niet onbeperkt kunnen worden verhoogd. Bijvoorbeeld bij een aangekoekte bakplaat helpt zelfs een lange inwerktijd en moeizaam schrobben niet, alleen met een geschikt reinigingsmiddel of huismiddeltje zal hij weer in zijn oude glorie glanzen. Chemicaliën kunnen ook worden gebruikt om vuil te verwijderen dat onoplosbaar is in water. De oppervlaktespanning van het water wordt verlaagd, zodat het gehele oppervlak kan worden bevochtigd en de reinigingsoplossing zelfs in de fijnste kieren en poriën kan doordringen.