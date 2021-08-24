The Sinner Circle: basisprincipes van het schoonmaken
Waarom doe je de afwas met heet water en waarom moet je bepaald vuil laten inweken? Als het op schoonmaken aankomt dan draait alles om 4 basisfactoren: tijd, beweging, chemicaliën en temperatuur - en als je hun onderlinge relatie begrijpt kun je zelfs de meest hardnekkige schoonmaakproblemen eenvoudig oplossen.
De schoonmaakcirkel
De Sinner reinigingscirkel, ook wel Sinner's Circle genoemd beschrijft het werkingsmechanisme tijdens het reinigen. Het bevat de 4 basisfactoren die een belangrijke rol spelen bij het schoonmaken: tijd, beweging, chemicaliën en temperatuur. De cirkel blijft altijd gesloten: als 1 of 2 van de 4 factoren worden verhoogd, zullen de andere factoren automatisch afnemen. Wanneer je één factor verlaagt, moet je andere factoren verhogen. Het principe kan duidelijk worden uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van de afwas.
De 4 basisfactoren van het schoonmaken
Tijd
De factor tijd beschrijft zowel de inwerktijd als de verwerkingstijd. Door een langere inwerktijd wordt hardnekkig vuil zachter en kan het gemakkelijker worden verwijderd. Wat vaak voorkomt is een pan met aangebrande etensresten. Als de pan langere tijd inweekt dan is het vuil veel gemakkelijker los te krijgen. Dit verkort niet alleen de verwerkingstijd maar vraagt ook minder borstelinspanningen en reinigingsmiddelen.
Temperatuur
Iedereen die ooit heeft geprobeerd de afwas te doen met koud water kent het verschijnsel: vettig, olie- of waxachtig vuil is makkelijker te verwijderen met warm of heet water. Maar ook andere soorten vervuiling lossen bij hogere temperaturen beter of sneller op. De inwerk- en verwerkingstijd worden minder en het met de hand afwassen gaat veel sneller. Er hoeft minder krachtig geborsteld te worden en er zijn minder chemicaliën nodig.
Beweging
Beweging is de kracht die nodig is om het vuil los te maken. Beweging bestaat uit verschillende factoren: de abrasiviteit (het schuureffect), de contactdruk en de frequentie van de beweging. Staalwol is zeer schurend, maar zou gemakkelijk krassen kunnen veroorzaken op zachte oppervlakken. Met een zachte doek daarentegen heb je meer druk nodig en moet je verschillende keren over het vuile gedeelte vegen om het volledig schoon te krijgen.
Chemicaliën
De keuze voor het juiste reinigingsmiddel speelt bij veel schoonmaakwerkzaamheden een cruciale rol. Vaak kan het vuil alleen worden verwijderd met een reinigingsmiddel, omdat de 3 andere factoren niet onbeperkt kunnen worden verhoogd. Bijvoorbeeld bij een aangekoekte bakplaat helpt zelfs een lange inwerktijd en moeizaam schrobben niet, alleen met een geschikt reinigingsmiddel of huismiddeltje zal hij weer in zijn oude glorie glanzen. Chemicaliën kunnen ook worden gebruikt om vuil te verwijderen dat onoplosbaar is in water. De oppervlaktespanning van het water wordt verlaagd, zodat het gehele oppervlak kan worden bevochtigd en de reinigingsoplossing zelfs in de fijnste kieren en poriën kan doordringen.
De Sinner Circle in de praktijk
Sinner's circle behoort tot de basiskennis van elke professionele schoonmaker en de beschreven werkingswijze wordt regelmatig toegepast door professionele schoonmaakbedrijven. Het basisprincipe van de schoonmaakcirkel kan ook worden toegepast op veel schoonmaaktaken in het dagelijks leven en is daarom zeker zo handig voor uw eigen huishouden.
Eco-wasprogramma
Moderne vaatwassers hebben zogenaamde eco-programma's waarbij de duur van het wasprogramma wordt verlengd en tegelijkertijd de temperatuur wordt verlaagd. Op deze manier wordt hetzelfde reinigingsresultaat bereikt met een lager energieverbruik en blijft de cyclus rond.
Stoomreiniger
Stoomreinigers halen hun reinigende werking in de eerste plaats uit de hete stoom. Ze hebben meestal slechts minimale mechanische ondersteuning nodig om vuil los te krijgen en de chemische reinigingsmiddelen kunnen meestal volledig achterwege blijven.
Hogedrukreiniger
Een hogedrukreiniger heeft een sterke mechanische werking en bereikt in veel gevallen ook zonder de andere factoren zeer goede reinigingsresultaten. Het werktempo bepaald de factor tijd, zodat je bij lichte vervuilingen sneller kunt werken. Het reinigend effect kan ook worden verhoogd met speciale reinigingsmiddelen.