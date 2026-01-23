Streeploos schone ramen, dat is waar je het voor doet. Maar we kunnen je een streeploos resultaat met je Window Vac alleen garanderen bij gebruik van het juiste reinigingsmiddel. De samenstelling en dosering van dit reinigingsmiddel zorgt voor dit gewenste resultaat. Meer reinigingsmiddel is zeker niet altijd beter, soms zijn mensen geneigd nog een scheutje extra toe te voegen en klagen dan over strepen. Echter, zijn dit vaak geen strepen maar achtergebleven opgedroogde zeepresten omdat te veel en/of onjuist reinigingsmiddel is gebruikt. Gebruik van bijtende middelen kunnen bovendien je Window Vac beschadigen, wat niet onder de garantie gedekt wordt.