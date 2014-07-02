Window Vac RM 503, 20ml

Raamreiniger in praktisch gedoseerde verpakking voor streepvrij reinigen van alle watervaste, gladde oppervlakken zoals glas, vensters, spiegels, douchecabines etc. Laat regen sneller aflopen en heeft een vuilafstotende werking.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (ml) 4 x 20
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 20
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 225 x 115 x 25
Window Vac RM 503, 20ml
Toepassingen
  • ramen en glasoppervlakken
  • Ramen met latwerk
  • Spiegels
  • Glazen tafels
  • Glazen douchecabines