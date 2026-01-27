FoamStop neutraal, 125ml
Milieuvriendelijke ontschuimingsvloeistof voor waterfilterzuigers of sproei-extractietoestellen (tapijtreinigers). Vermijdt schadelijke schuimvorming en zorgt daardoor voor een langere levensduur.
Milieuvriendelijke ontschuimingsvloeistof voor waterfilterzuigers of sproei-extractietoestellen (tapijtreinigers). Vermijdt schadelijke schuimvorming en zorgt daardoor voor een langere levensduur.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (ml)
|125
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|40 x 40 x 140
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Ontschuimer voor stofzuigers met waterfilter en stoomzuigers