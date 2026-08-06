De mobiele industriële stofafzuiger ID 130/22 Z22 is ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL > 0,1 mg/m³) en voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen Zone 22 en maakt indruk bij zware industriële toepassingen. Zijn krachtige en energiezuinige (IE3) centrifugaalcompressor met hoge volumestromen maakt ook een continue werking in een drieploegendienst mogelijk. De mobiele stofafzuiger, die wordt aangedreven door draaistroom en een opgenomen vermogen heeft van 2,2 kW, heeft een stofklasse M-filtersysteem, geïntegreerde mechanische filterschudders en een opvangreservoir van 170 liter. Deze kan moeiteloos en ergonomisch worden geleegd zonder de aandrijfkop te verwijderen dankzij het verlaagde chassis. Een PE-zak met geïntegreerd sluitmechanisme en drukvereffeningsslang op de stofafzuiger zorgt voor een stofarme lediging en veilige afvoer van het opgezogen materiaal. Als het apparaat wordt gebruikt met een diameter van 120, is het gecertificeerd volgens DGUV-certificaat H3 voor houtstof. Dit garandeert een maximaal reststofgehalte van 0,1 mg/m³ in de afvoerlucht en biedt dus een hoog niveau van gezondheidsbescherming.