DB 120 FULL CONTROL LANCA ROTACYJNA DLA K 2 - K 3
Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odspajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni. Dysza rotacyjna jest kompatybilna z myjkami ciśnieniowymi K2 - K3.
Dzięki wydajnej podstawowej dyszy rotacyjnej możliwe jest usunięcie nawet uporczywego brudu i czyszczenie do połysku. Punktowy strumień rotacyjny bez problemu usuwa brud spowodowany warunkami atmosferycznymi, szybko przywracając pierwotny wygląd pokrytym mchem i brudnym powierzchniom. Ponadto dysza rotacyjna jest w stanie objąć dużą powierzchnię. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach K 2 i K 3.
Cechy i zalety
Wysokociśnieniowy strumień rotacyjny
- Skuteczne usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń z odpornych powierzchni.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
- Efektywnie usuwa oporny brud.
O 100% wyższa wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher.
- Dla wydajnego i szybkiego czyszczenia.
Złącze bagnetowe
- Łatwy w użyciu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|450 x 41 x 41
Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Oporny brud
- Murki ogrodowe
- Mech