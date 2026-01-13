Detergent auto RM 619, 5l
Agent de curatare cu spumare, usor alcalin, pentru curatarea perfecta a autovehiculului. Ecologic si bland prin excelenta, cu toate suprafetele din plastic sau acoperite cu vopsea.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|5
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|190 x 140 x 250
Produs
- Pentru curățarea profundă a suprafețelor sensibile din plastic sau vopsite
- Acțiune de curățare deosebit de blândă
- Agent de curățare alcalin, blând, nu conține materiale periculoase
- Agent de curățare gata pentru utilizare (RTU)
- Curățare rapidă și eficientă în combinație cu un aparat de curățat cu înaltă presiune Kärcher
- Fără NTA
- Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
- Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.