Detergent auto RM 619, 5l

Agent de curatare cu spumare, usor alcalin, pentru curatarea perfecta a autovehiculului. Ecologic si bland prin excelenta, cu toate suprafetele din plastic sau acoperite cu vopsea.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 5
Unitate ambalare (Bucată) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 5,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 190 x 140 x 250
Produs
  • Pentru curățarea profundă a suprafețelor sensibile din plastic sau vopsite
  • Acțiune de curățare deosebit de blândă
  • Agent de curățare alcalin, blând, nu conține materiale periculoase
  • Agent de curățare gata pentru utilizare (RTU)
  • Curățare rapidă și eficientă în combinație cu un aparat de curățat cu înaltă presiune Kärcher
  • Fără NTA
  • Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
  • Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
