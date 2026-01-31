Spumă activă RM 527, 5l

Spumă activă pentru o curățare perfectă. Noua solutie activa îndepărtează uleiul si murdăria grosiera de pe autovehicule în cel mai scurt timp. Fără fosfați și delicat cu materialele.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 5
Unitate ambalare (Bucată) 1
Greutate (kg) 5,2
Greutate cu ambalaj (kg) 5,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 192 x 145 x 248
Domenii de intrebuintare
  • Autoturisme
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Locuințe mobile
