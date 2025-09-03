Crevo za kapanje

Crevo kap po kap, dugo 25 m, zahvaljujući ravnomernom ispuštanju je najbolje namenjeno za efikasno zalivanje žive ograde i grmova. Crevo je bez ftalata i možete da ga produžite na 50 m.

25 m dugo crevo kap po kap je deo Kärcher Rain Systems®. Voda ravnomerno kaplje celom dužinom iz creva i stiže tačno tamo, gde je potrebna. Time je zagarantovano izrazito efikasno zalivanje živih ograda i grmova. Crevo po potrebi možete da skratite i da produžite pomoću I elemenata ili da ga razgranate pomoću T elemenata (maks. dužina creva: 50 m). Za priključak na Kärcher Rain System® preporučuje se naročito T element. Zahvaljujući odlivu koji se bočno reguliše može optimalno da se podesi neophodna količina vode za crevo kap po kap. Dvoslojno crevo je bez ftalata, kadmijuma, barijuma i olova - a na taj način je savršeno neškodljivo za zdravlje. Na optimalan način crevo se pokreće pritiskom do 2 bar. Montaža creva se vrši bez alata i iz tog razloga naročito jednostavno. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja, radi sa do 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi na skoro svaki tip bašte.

Obeležja i prednosti
Crevo za kapanje Kärcher Rain System®-a
  • Direktno zalivanje duž biljki.
Produživo do 50 m
  • Ravnomerno ispuštanje celom dužinom creva.
Kvalitetno baštensko crevo
  • Ekološki i zdravstveno bezopasni.
Bez kadmijuma, barijuma i olova
  • Ekološki i zdravstveno bezopasni.
Otporno na zimu
  • Crevo i zimi može da ostane napolju.
Optimalan pritisak za crevo za kapanje iznosi 2 bara
  • Ravnomerno ispuštanje celom dužinom creva.
Može se primenjivati i ispod zemlje
  • Crevo za kapanje može da se ukopa pod rastresitim slojem zemlje do 5 cm dubine.
25 m dužine
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 1/2″
Dužina creva (m) 25
Maks. pritisak (bar) 4
Kapacitet kod 4 bara (l/h) 625
Boja crna
Težina (kg) 1,3
Težina sa ambalažom (kg) 1,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 235 x 455 x 29

Oprema

  • Otporno na zimu
Videos
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Žive ograde, grmovi
  • Sađenje u nizu
Pribor