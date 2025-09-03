Crevo za kapanje
Crevo kap po kap, dugo 25 m, zahvaljujući ravnomernom ispuštanju je najbolje namenjeno za efikasno zalivanje žive ograde i grmova. Crevo je bez ftalata i možete da ga produžite na 50 m.
25 m dugo crevo kap po kap je deo Kärcher Rain Systems®. Voda ravnomerno kaplje celom dužinom iz creva i stiže tačno tamo, gde je potrebna. Time je zagarantovano izrazito efikasno zalivanje živih ograda i grmova. Crevo po potrebi možete da skratite i da produžite pomoću I elemenata ili da ga razgranate pomoću T elemenata (maks. dužina creva: 50 m). Za priključak na Kärcher Rain System® preporučuje se naročito T element. Zahvaljujući odlivu koji se bočno reguliše može optimalno da se podesi neophodna količina vode za crevo kap po kap. Dvoslojno crevo je bez ftalata, kadmijuma, barijuma i olova - a na taj način je savršeno neškodljivo za zdravlje. Na optimalan način crevo se pokreće pritiskom do 2 bar. Montaža creva se vrši bez alata i iz tog razloga naročito jednostavno. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja, radi sa do 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi na skoro svaki tip bašte.
Obeležja i prednosti
Crevo za kapanje Kärcher Rain System®-a
- Direktno zalivanje duž biljki.
Produživo do 50 m
- Ravnomerno ispuštanje celom dužinom creva.
Kvalitetno baštensko crevo
- Ekološki i zdravstveno bezopasni.
Bez kadmijuma, barijuma i olova
- Ekološki i zdravstveno bezopasni.
Otporno na zimu
- Crevo i zimi može da ostane napolju.
Optimalan pritisak za crevo za kapanje iznosi 2 bara
- Ravnomerno ispuštanje celom dužinom creva.
Može se primenjivati i ispod zemlje
- Crevo za kapanje može da se ukopa pod rastresitim slojem zemlje do 5 cm dubine.
25 m dužine
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″
|Dužina creva (m)
|25
|Maks. pritisak (bar)
|4
|Kapacitet kod 4 bara (l/h)
|625
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|235 x 455 x 29
Oprema
- Otporno na zimu
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Žive ograde, grmovi
- Sađenje u nizu