25 m dugo crevo kap po kap je deo Kärcher Rain Systems®. Voda ravnomerno kaplje celom dužinom iz creva i stiže tačno tamo, gde je potrebna. Time je zagarantovano izrazito efikasno zalivanje živih ograda i grmova. Crevo po potrebi možete da skratite i da produžite pomoću I elemenata ili da ga razgranate pomoću T elemenata (maks. dužina creva: 50 m). Za priključak na Kärcher Rain System® preporučuje se naročito T element. Zahvaljujući odlivu koji se bočno reguliše može optimalno da se podesi neophodna količina vode za crevo kap po kap. Dvoslojno crevo je bez ftalata, kadmijuma, barijuma i olova - a na taj način je savršeno neškodljivo za zdravlje. Na optimalan način crevo se pokreće pritiskom do 2 bar. Montaža creva se vrši bez alata i iz tog razloga naročito jednostavno. Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti "Micro-Dripping" i konvencionalnog zalivanja, radi sa do 4 bar pritiska i može individualno da se prilagodi na skoro svaki tip bašte.