Usisni komplet za elektro-alate

Fleksibilno usisno crevo (1 m) sa adapterom za spajanje na izduvne otvore elektro-alata, poput ubodnih testera, brusilica, bušilica ili električnih šlajferica. Ovim je omogućeno da prašina koja izlazi iz ovih alata tokom rada bude izvučena direktno iz njih, pre nego što izađe u okolni vazduh. Savršeno rešenje za „uradi sam” poslove bez nereda i naknadnog čišćenja.

Obeležja i prednosti
Adapter za električne alate
  • Za priključenje usisnog creva na vazdušni izlaz kod električnih alata
  • Za direktno usisavanje prašine/nečistoće tokom korišćenja, a da pritom ništa ne dospe u vazduh u prostoriji/okolni vazduh
Fleksibilna konstrukcija usisnog creva
  • Više slobode pokreta
  • Jednostavna i praktična primena
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (-deo) 2
Standardna nominalna širina (mm) 35
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1220 x 41 x 41
Područja primene
  • Servisna radionica
  • Renoviranje