Fleksibilno usisno crevo (1 m) sa adapterom za spajanje na izduvne otvore elektro-alata, poput ubodnih testera, brusilica, bušilica ili električnih šlajferica. Ovim je omogućeno da prašina koja izlazi iz ovih alata tokom rada bude izvučena direktno iz njih, pre nego što izađe u okolni vazduh. Savršeno rešenje za „uradi sam” poslove bez nereda i naknadnog čišćenja.