Usisni komplet za elektro-alate
Fleksibilno usisno crevo (1 m) sa adapterom za spajanje na izduvne otvore elektro-alata (npr. ubodnih testera, brusilica, bušilica, šlajferica i sličnih) za „uradi sam” poslove bez nereda.
Fleksibilno usisno crevo (1 m) sa adapterom za spajanje na izduvne otvore elektro-alata, poput ubodnih testera, brusilica, bušilica ili električnih šlajferica. Ovim je omogućeno da prašina koja izlazi iz ovih alata tokom rada bude izvučena direktno iz njih, pre nego što izađe u okolni vazduh. Savršeno rešenje za „uradi sam” poslove bez nereda i naknadnog čišćenja.
Obeležja i prednosti
Adapter za električne alate
- Za priključenje usisnog creva na vazdušni izlaz kod električnih alata
- Za direktno usisavanje prašine/nečistoće tokom korišćenja, a da pritom ništa ne dospe u vazduh u prostoriji/okolni vazduh
Fleksibilna konstrukcija usisnog creva
- Više slobode pokreta
- Jednostavna i praktična primena
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (-deo)
|2
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1220 x 41 x 41
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Servisna radionica
- Renoviranje