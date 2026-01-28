FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752, 10l
Chất làm sạch sâu cực mạnh để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và lớp phủ của sàn chống kiềm. Loại bỏ ngay cả các vết dầu, mỡ và khoáng chất cứng đầu nhất.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (l)
|10
|Đơn vị gói (Unit)
|1
|pH
|13,2
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|11,5
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
- B 80 W Bp Dose
- B 90 R Adv Bp Pack anthr.
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R configured
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp (gel)
- BD 35/15C Classic BP Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Classic *KAP
- BD 50/55 W Classic Bp *KAP
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic Bp
Khu vực ứng dụng
- Làm sạch sàn