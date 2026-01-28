FloorPro Intensive Deep Cleaner Extra RM 752, 10l

Chất làm sạch sâu cực mạnh để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và lớp phủ của sàn chống kiềm. Loại bỏ ngay cả các vết dầu, mỡ và khoáng chất cứng đầu nhất.