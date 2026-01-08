Das Highlight des neuen 50 Meter langen Qualitäts-Gartenschlauchs Performance Plus 1/2" ist sein hochwertiges Mehrschichtgewebe mit verbesserter Haptik. Es ist zum einen extrem knickfest und flexibel, was den Schlauch besonders robust macht und einen ständigen Wasserdurchfluss ermöglicht. Zum anderen liegt der Schlauch dadurch spürbar besser in der Hand. Durch die Anti-UV-Außenschicht ist das Material bei jedem Wetter geschützt. Und damit sich im Schlauch keine Algen bilden, lässt die Zwischenschicht kein Licht durch. Außerdem ist der nachhaltige Schlauch phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- sowie bleifrei – und deshalb gesundheitlich völlig unbedenklich. Zudem verkraftet der Schlauch einen Druck von bis zu 45 Bar sowie Temperaturen von −20 bis +60 °C. Wer mittelgroße bis große Flächen und Gärten bewässern möchte, ist mit dem Performance Plus-Gartenschlauch bestens aufgestellt. Auf dieses Modell gewähren wir 15 Jahre Garantie.