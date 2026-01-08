Der PrimoFlex® Qualitäts-Schlauch mit einem Durchmesser von 3/4" und einer Länge von 50 m eignet sich ideal zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten. Der 3-lagige Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung ist phthalatfrei (< 0,1 %), kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Der Berstdruck beträgt 24 bar. Daneben zeichnet sich der Schlauch durch hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C aus. Auf diesen Gartenschlauch gewähren wir 12 Jahre Garantie. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.