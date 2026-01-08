Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 50 m
PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.
Der PrimoFlex® Qualitäts-Schlauch mit einem Durchmesser von 3/4" und einer Länge von 50 m eignet sich ideal zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten. Der 3-lagige Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung ist phthalatfrei (< 0,1 %), kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Der Berstdruck beträgt 24 bar. Daneben zeichnet sich der Schlauch durch hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C aus. Auf diesen Gartenschlauch gewähren wir 12 Jahre Garantie. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
12 Jahre Garantie
- Garantiert Langlebigkeit
3 Lagen
- Knickfest.
Berstdruck 24 bar
- Garantiert Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C
- Garantiert Robustheit.
Kadmium-, barium und bleifrei
- Gesundheitlich und umweltfreundlich
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.
Phthalatfreier (< 0,1 %) Qualitäts-Gartenschlauch
- Gesundheitlich und umweltfreundlich
Wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht
- Garantiert Robustheit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|3/4″
|Schlauchlänge (m)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|10,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 380 x 285
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 Basic Home
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Car & Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control Car
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Pure Flex Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 Universal Edition
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic T 5
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K 7 WCM Pure Flex Home
- K Silent Anniversary Edition
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHB 4-18
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHD 3
- KHP 4