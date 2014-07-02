Wasserfilter

Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. Das Filtern der Schmutzpartikel führt zu einer Erhöhung der Lebensdauer des Hochdruckreinigers. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
Schutz der Hochdruckreinigerpumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser
  • Erhöhung der Lebensdauer des Hochdruckreinigers
Wasserfilter
  • Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar.
Mühelose Entfernung der Schmutzteilchen
  • Auswaschbar
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Anthrazit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 117 x 50 x 50
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Filtration von Schmutz im Wasser