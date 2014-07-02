WB 150 Powerbürste
WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.
Die WB 150 Powerbürst eignet sich ideal zum spritzfreien Reinigen von empfindlichen Flächen wie Fahrzeug- oder Motorradlacke, Glas, Wintergärten, Garagentore, Rollläden, Jalousien, Gartenmöbel, Fahrräder etc. Die innovative Waschbürste mit zwei rotierenden Flachstrahldüsen verbindet volle Power mit schonender Kraft. Denn der neue Flächenreiniger mit Soft-Waschbürste überzeugt durch seine effiziente Wirkweise aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck. Im Ergebnis bringt die Arbeit mit der Powerbürste eine deutliche Einsparung von Energie und Wasser - und zudem bis zu 30% Zeitersparnis. Die schnelle, effiziente und mühelose Reinigung durch Hochdruck in Verbindung mit einer Bürste sorgt so für noch mehr Sauberkeit in Haus und Garten. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck
- 30 % Zeitersparnis bei der Reinigung sowie Energie- und Wasserersparnis.
Kompakte Form
- Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher oder kleiner Flächen.
Rotierende Flachstrahldüse
- Erhöhte Reinigungsleistung.
Schutzhaube
- Spritzfreie Reinigung.
Weicher Bürstenkranz
- Schonende und sanfte Reinigung empfindlicher Flächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|392 x 222 x 211
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
- K 4 Comfort Premium
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Motorräder und -roller
- Garagentore
- Wintergärten
- Fenster- und Glasflächen
- Jalousien / Rollläden
- Wohnmobile
- Gartenspielzeug
Zubehör
WB 150 Powerbürste Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.