FR Classic
Le modèle d'entrée de gamme idéal dans la gamme de nettoyants de surface Kärcher pour le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures. Avec protection anti-éclaboussures et pression de travail jusqu'à 150 bars.
Le FR Classic est le modèle d'entrée de gamme de la gamme de nettoyants de surface Kärcher pour le nettoyage anti-éclaboussures des surfaces intérieures et extérieures. Il impressionne avec une pression de travail allant jusqu'à 150 bars et un débit d'eau de 600 litres d'eau chauffée à 40 ° C par heure. Veuillez noter que le kit de buses doit être commandé séparément.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|300
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|1,6
|Poids emballage inclus (kg)
|2,1
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Accessoires
Piéces détachées FR Classic
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.