Oppervlaktereiniger FR Classic
Het ideale instapmodel in de reeks van Kärcher oppervlaktereinigers voor de reiniging van oppervlakken binnen- en buitenshuis. Met spatbescherming voor een werkdruk tot 150 bar.
De FR Classic is het instapmodel in de reeks van Kärcher oppervlaktereinigers voor een spatvrije reiniging van oppervlakken zowel binnen- als buitenshuis. Deze machine heeft een indrukwekkende werkdruk tot 150 bar en een wateropbrengst van 600 l/u aan een temperatuur van 40°C. Opmerking: de sproeierset moet apart besteld worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|300
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|1,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,1
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Onderdelen Oppervlaktereiniger FR Classic
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