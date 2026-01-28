Lance Vario Power Full Control VP 120 pour classes K 2-K 3
Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 3. Réglable en continu d’un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.
La lance Vario Power : d’un jet à détergent basse pression à un jet haute pression avec réglage de la pression en continu, en tournant tout simplement la lance. Idéale pour le nettoyage des petites surfaces dans la maison et le jardin, par exemple les murs, les allées, les clôtures et les voitures. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 3.
Caractéristiques et avantages
Ajustement continue
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Jet détergent à basse pression
- Réglage de la pression en continu – d'un jet détegent à basse pression à un jet à haute pression.
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|448 x 45 x 45
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Façades
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins
- Clôtures
- Surfaces dans la maison et le jardin