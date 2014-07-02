Suceur eau et poussière amovible avec position parking
Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.
Qu'il s'agisse de saletés sèches ou humides, de poussières fines ou de gros déchets, le suceur eau et poussières commutable garantit un ramassage parfait des saletés et séduit par ses propriétés de glisse optimales grâce aux roulettes latérales. En outre, la commande au pied permet de passer facilement et rapidement des saletés humides aux poussières. Avec tenon de fixation pratique pour un entreposage rapide et confortable du tube d'aspiration et du suceur pour sol pendant les pauses.
Caractéristiques et avantages
Aspiration optimale de la poussière et des liquides avec les deux brosses et leur deux bandes caoutchouc intégrées
Interrupteur au pied pour passer de l'aspiration de salissures sèches à humides en tout confort
Ne demande que peu d'effort grâce à son suceur sol équipé de roulettes
Position parking pour une facilité de rangement des tubes
Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 70 x 124
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Pack Promo
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Chemins
- Entrée
- Salle de loisirs
- Cave
- Garage
- Atelier
- Rénovation
- Liquides