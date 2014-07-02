Omschakelbare nat- en droogzuigmond met parkeerstand

Omschakelbare nat- en droogzuigmond voor een perfecte vuilopname. Eenvoudige aanpassing aan nat of droog vuil met de voetschakelaar. Voor alle Kärcher Home & Garden multifunctionele nat-en droogzuigers.

Droog stof of vloeistoffen, fijn stof of grof vuil - de omschakelbare nat- en droogzuigmond garandeert u een perfecte vuilopname en overtuigt u met zijn perfecte glij-eigenschappen dankzij de zijwieltjes. De zuigmond kan heel snel en eenvoudig worden aang

Kenmerken en voordelen
Optimale vuilopname voor nat-en droogzuigen dankzij twee geïntegreerde borstelstrips en/of zuigstrips
Handige aanpassing aan het respectievelijke type vuil dankzij de praktische voetschakelaar
Weinig inspanning nodig bij het stofzuigen dankzij de uitstekende glij-eigenschappen omwille van de zijwieltjes
Geïntegreerde parkeerpositie voor het opbergen van de vloerzuigmond op het toestel
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en sproei-extractiereinigers
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Standaard nominale diameter (mm) 35
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 260 x 70 x 124
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Gebieden rondom het huis en de tuin
  • Terrassen
  • Paden
  • Inkomhal
  • Hobbykamer
  • Kelder
  • Garage
  • Werkplaats
  • Vernieuwing
  • Vloeistoffen