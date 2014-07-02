Omschakelbare nat- en droogzuigmond met parkeerstand
Omschakelbare nat- en droogzuigmond voor een perfecte vuilopname. Eenvoudige aanpassing aan nat of droog vuil met de voetschakelaar. Voor alle Kärcher Home & Garden multifunctionele nat-en droogzuigers.
Droog stof of vloeistoffen, fijn stof of grof vuil - de omschakelbare nat- en droogzuigmond garandeert u een perfecte vuilopname en overtuigt u met zijn perfecte glij-eigenschappen dankzij de zijwieltjes. De zuigmond kan heel snel en eenvoudig worden aang
Kenmerken en voordelen
Optimale vuilopname voor nat-en droogzuigen dankzij twee geïntegreerde borstelstrips en/of zuigstrips
Handige aanpassing aan het respectievelijke type vuil dankzij de praktische voetschakelaar
Weinig inspanning nodig bij het stofzuigen dankzij de uitstekende glij-eigenschappen omwille van de zijwieltjes
Geïntegreerde parkeerpositie voor het opbergen van de vloerzuigmond op het toestel
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en sproei-extractiereinigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 70 x 124
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 Battery Set V-12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 C 19L
- WD 3 C Premium 19L
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T promopack
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Terrassen
- Paden
- Inkomhal
- Hobbykamer
- Kelder
- Garage
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Vloeistoffen