Nettoyage des sols dans les concessions automobiles

Des revêtements de sol bien entretenus participent fortement à l'image de la concession et donc à l'expérience d'achat dans son ensemble. Les sols lustrés reflètent la grande qualité des véhicules. C'est pourquoi ils doivent être nettoyés chaque semaine, voire même chaque jour. Différentes méthodes de nettoyage sont nécessaires en fonction du revêtement de sol.

Les salles d'exposition ont souvent des sols de grande qualité en pierre naturelle, qui mettent en valeur les véhicules. Le grès cérame fin trouve également souvent sa place dans les espaces de vente grâce à sa large gamme de couleurs et de motifs. Les bureaux sont généralement recouverts de moquette. Pour le nettoyage et l'entretien des différents revêtements de sol chez le concessionnaire automobile, il est important de choisir la bonne méthode afin qu'ils conservent leur apparence et leur valeur pendant de nombreuses années.