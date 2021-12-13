Nettoyage des concessions automobiles

La propreté est essentielle dans les concessions automobiles ; il s'agit de créer un environnement propice pour les entretiens de conseils et d'offrir aux clients une atmosphère accueillante lors de l'achat d'une voiture.

Nettoyage des concessions automobiles

La propreté favorise la confiance et la fidélité des clients

Chez le concessionnaire automobile, la propreté contribue nettement à une atmosphère positive, ce qui est essentiel pour un argumentaire de vente réussi. Le client doit se sentir à l'aise - cela implique non seulement une image professionnelle de la marque et des vendeurs compétents, mais aussi un cadre bien entretenu qui est indispensable à « l'expérience globale d'achat de voiture » et devrait enthousiasmer le client. Les sols lustrés reflètent la grande qualité des véhicules, les surfaces propres sur le comptoir d'accueil ou sur les tables invitent à un entretien de conseil approfondi. Ainsi, la propreté engendre la confiance et la satisfaction et, en fin de compte, favorise également la fidélité des clients.

Nettoyage des sols dans les concessions automobiles

Des revêtements de sol bien entretenus participent fortement à l'image de la concession et donc à l'expérience d'achat dans son ensemble. Les sols lustrés reflètent la grande qualité des véhicules. C'est pourquoi ils doivent être nettoyés chaque semaine, voire même chaque jour. Différentes méthodes de nettoyage sont nécessaires en fonction du revêtement de sol.

Les salles d'exposition ont souvent des sols de grande qualité en pierre naturelle, qui mettent en valeur les véhicules. Le grès cérame fin trouve également souvent sa place dans les espaces de vente grâce à sa large gamme de couleurs et de motifs. Les bureaux sont généralement recouverts de moquette. Pour le nettoyage et l'entretien des différents revêtements de sol chez le concessionnaire automobile, il est important de choisir la bonne méthode afin qu'ils conservent leur apparence et leur valeur pendant de nombreuses années.

Nettoyage des sols
Nettoyer et entretenir la pierre naturelle
Nettoyer des carreaux en céramique

Tâches de nettoyage dans les concessions automobiles

Préparation et nettoyage de véhicule
Installations de lavage et pistes de lavage
Nettoyer l'atelier
Nettoyage de place de stationnement
Nettoyage de l'entrepôt

Produits adaptés à votre domaine d'application

La saleté tenace et les huiles grasses peuvent s'accumuler partout et sont parfois difficiles à éliminer. Toute saleté doit être soigneusement nettoyée afin d'augmenter la sécurité du travail dans l'atelier.

Un entrepôt bien rangé et propre ne contribue pas seulement à la sécurité au travail, mais aussi à une augmentation de l'efficacité et à la protection des pièces stockées. 

Un nettoyage efficace du véhicule élimine à la fois les petits résidus et la saleté tenace. Pour cela, il faut utiliser le bon détergent et l'appareil de nettoyage adapté. Chaque véhicule a des exigences de nettoyage qui lui sont propres. Les différences de forme et de matière, ainsi que l'encrassement doivent être pris en compte lors du nettoyage, de l'entretien et de la maintenance du véhicule.

Un espace extérieur net participe grandement à donner un aspect général propre. En raison de l'utilisation intensive et de l'exposition permanente aux intempéries, différents types de saleté s'y accumulent rapidement. Nos puissants appareils de nettoyage vous permettent de préserver cet espace toute l'année.

Afin de mettre en valeur vos véhicules, le showroom doit également être lustré afin d'atteindre un niveau de brillance élevé. En somme, la salle d'exposition doit laisser une impression aussi propre que les produits exposés. L'utilisation de machines professionnelles permet un nettoyage impeccable du showroom.

Retour à la vue d'ensemble